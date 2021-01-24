Агент Сафонов: «Рыжикову предложили стать тренером в ПФЛ, но он пока голову не забивает»

Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что голкиперу «Тамбова» Сергею Рыжикову несколько раз предлагали возглавить клубы ПФЛ.

«У него были варианты, звали в клубы ФНЛ. Сейчас в понедельник будет ясность. Если команда доиграет чемпионат, он с корабля не побежит. Коллектив ему нравится.



Зачем ему суетиться лишний раз? Он тренируется в охотку. Есть предложение даже продолжить тренерскую карьеру во второй лиге, ПФЛ. Но пока он голову не забивает, не хочет. Смотрит только на игровую карьеру», — цитирует Сафонова «РБ-Спорт».

Контракт 40-летнего Рыжикова с «Тамбовом» рассчитан до лета 2021 года.