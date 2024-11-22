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Сегодня, 17:30

Агент Рыбуса сообщил, что игрок интересен клубам ФНЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Роман Орещук, представляющий интересы бывшего защитника «Локомотива» и «Спартака» Мацея Рыбуса, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Есть пара предложений из первой лиги, но их Мацей пока не рассматривает. Посмотрим, что будет дальше. Приоритет — остаться в России. Понятно, что это может быть РПЛ, но придется проходить через просмотры. Потому что Мацей трезво смотрит на вещи, он пропустил полгода. А в ФНЛ готовы рассмотреть, если будет хороший проект и задачи. Но команды из высших дивизионов в приоритете», — сказал Орещук «СЭ».

34-летний поляк является игроком медийной команды ФК «10». Последним профессиональным клубом Рыбуса был казанский «Рубин».

Мацей Рыбус
Первая лига
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«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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В ФНЛ объяснили причину отмены матча против сборной медиалиги
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 19 11 6 2 24-12 39
2
 Торпедо 19 9 10 0 36-15 37
3
 Урал 19 9 6 4 29-20 33
4
 Сочи 19 8 7 4 29-19 31
5
 Арсенал 19 6 12 1 17-12 30
6
 Черноморец 19 9 3 7 27-25 30
7
 Чайка 19 6 8 5 23-22 26
8
 Ротор 19 6 8 5 16-15 26
9
 СКА-Хаб. 19 6 7 6 27-30 25
10
 Родина 19 5 9 5 18-17 24
11
 Енисей 19 7 2 10 21-26 23
12
 Нефтехимик 19 5 8 6 17-20 23
13
 КАМАЗ 19 6 4 9 17-15 22
14
 Уфа 19 5 5 9 19-24 20
15
 Шинник 19 4 7 8 12-20 19
16
 Сокол 19 4 7 8 10-23 19
17
 Алания 19 4 6 9 12-20 18
18
 Тюмень 19 2 3 14 14-33 9
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22.11 17:00
Сочи – Уфа
 - : -
23.11 10:00
Енисей – Шинник
 - : -
23.11 15:00
Алания – Урал
 - : -
23.11 16:00
Арсенал – Тюмень
 - : -
23.11 19:00
Балтика – Родина
 - : -
24.11 13:00
Сокол – Торпедо
 - : -
24.11 14:00
Черноморец – КАМАЗ
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Ротор – Нефтехимик
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Чайка – СКА-Хаб.
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Александр Ломакин

Александр Ломакин

Енисей

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Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

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Владислав Руденко

Владислав Руденко

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Николай Поярков

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