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Сегодня, 14:12

Агент Понсе рассказал о будущем игрока в «Акроне»

Виктория Кравченко
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Агент нападающего «Акрона» Андреса Понсе Даниэль Ямин рассказал, что форвард может покинуть команду этим летом и продолжить карьеру в одном из клубов Первой лиги.

«К Андресу есть интерес, в том числе от клубов Первой лиги. У него заканчивается контракт с «Акроном», скорее всего, он не останется здесь. Мы подумаем над тем, что будет дальше. РПЛ не рассматриваем», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Понсе провел 38 матчей за «Акрон» во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 2 результативными передачами. Контракт венесуэльца с клубом действителен до 30 июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ponse-est-interes-ot-klubov-pervoj-ligi-rpl-ne-rassmatrivaem/
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
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Химки – Черноморец
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25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
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