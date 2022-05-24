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Сегодня, 16:15

Агент нападающего Онугхи рассказал о будущем футболиста

Иван Шитик
Корреспондент
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Владимир Дейнека, агент нападающего «Рубина» Германа Онугхи, прокомментировал ситуацию с будущим нападающего.

— Герман принадлежит датскому «Вайле», он выступал в Рубине в аренде с правом выкупа, — рассказал Дейнека «РБ Спорт». — На данный момент мы рассматриваем предложения, которые у нас есть. Приоритет футболиста — остаться в России.

— Есть ли предложения от российских клубов?

— Да есть, их несколько. Но пока не хотел бы их озвучивать.

Исполком РФС подтвердил, что расширения премьер-лиги не будет. «Рубин» официально вылетает в ФНЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-onughi-u-nas-est-neskol-ko-predlozhenij-ot-rossijskih-klubov/
ФК Рубин (Казань)
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