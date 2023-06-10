Агент Крижана: «Пока никакие клубы на нас не выходили, Митя готов остаться в «Родине»

Роберт Чибеж, агент защитника «Родины» Мити Крижана, заявил, что никаких предложений по футболисту не поступало.

«Стыковые матчи завершились только сегодня, поэтому рано говорить что-то определенное по будущему Мити. Более четкое понимание по вариантам появится в ближайшую неделю или две, пока никакие клубы на нас не выходили, предложений не было. В любом случае, если ничего не произойдет, Митя готов остаться в «Родине» на следующий сезон», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

«Родина» приняла участие в стыковых матчах за право выхода в РПЛ против «Пари НН», но по сумме двух матчей уступила нижегородской команде (2:3).

В прошедшем сезоне Крижан провел за «Родину» 14 матчей и отметился одной результативной передачей.