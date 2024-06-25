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Агент Кравцова: «С некоторыми клубами есть официальные разговоры»

Сергей Разин
корреспондент
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Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, рассказал о возможном уходе футболиста из клуба.

«Не буду комментировать эту информацию. Может ли он заменить Баринова по футбольным качествам? Не хочу вступать в конфронтацию с какими-либо командами, но мое мнение, что может. С некоторыми клубами есть контакты и официальные разговоры. Сам игрок же заинтересован в том, чтобы как можно лучше подготовиться к сезону», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что на 22-летнего игрока претендуют «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов».

В минувшем сезоне Кравцов провел за «Сочи» 27 матчей, в которых забил четыре гола.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-talaev-s-nekotory-mi-klubami-est-ofitsial-ny-e-razgovory-po-perehodu-kravtsova/
Кирилл Кравцов
ФК Сочи
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Источник: Гуарирапа не покинет «Сочи» этим летом
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 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
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 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
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