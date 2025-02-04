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Агент Гогуа считает, что возвращение футболиста в «Шинник» будет удачным

Алина Савинова
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Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, прокомментировал переход своего клиента в «Шинник». До этого 30-летний футболист выступал за «Химки».

«Химки» поступили себя не очень красиво в ситуации с Седриком, когда раньше объявили о расторжении контракта. Но обид на клуб у меня никаких нет. Я понимал, что на Гогуа особо не рассчитывают, а я не люблю, когда мои клиенты сидят на скамейке и просто так получают зарплату. Поэтому мы и приняли решение перейти в «Шинник». Я уверен, опыт Гогуа поможет команде остаться в первой-лиге. Второе пришествие будет удачным. А если все пройдет успешно, то летом он перейдет в топ-клуб», — цитирует агента «РБ Спорт».

Гогуа уже играл за «Шинник» до перехода в «Химки». Также в России он представлял такие команды, как ЦСКА, «Ротор», «Тамбов» и «СКА-Хабаровск».

Источник: РБ Спорт
Седрик Гогуа
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
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 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
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 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
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