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Агент Фернандеса: «Алекс не останется в «Балтике»

Камила Абдурахманова
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Футбольный агент Эдуардо Пинейро рассказал о будущем нападающего «Балтики» Алекса Фернандеса.

«Алекс не останется в «Балтике», мы уже ищем ему новый клуб. Интерес к нему есть», — сказал Пинейро «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Алекс Фернандес провел за «Балтику» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Контракт Фернандеса с калининградцами рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

«Балтика» ушла на зимнюю паузу лидером первой лиги. После 21 тура калининградцы набрали 45 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Первая лига
ФК Балтика
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
4
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
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СКА-Хабаровск

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Константин Плиев

Алания

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