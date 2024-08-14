Агент Фернандеса доволен тем, как футболист начал сезон в первой лиге
Футбольный агент Эдуардо Пинейро рассказал, что думает о будущем вингера «Балтики» Алекса Фернандеса.
«Алекс здорово начал сезон, к нему есть интерес от других клубов. Но пока ничего конкретного — вопрос с его будущим остается открытым», — цитирует агента «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне первой лиги бразилец провел 5 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеса в 1 миллион евро.
Источник: РБ Спорт
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|
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|4
|
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|5
|1
|1
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|4
|
15
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|5
|1
|1
|3
|2-9
|4
|
16
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|5-9
|3
|
17
|Уфа
|5
|0
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|4-7
|3
|
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|Шинник
|5
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|16.08
|19:30
|
Ротор – Балтика
|- : -
|17.08
|00:00
|
КАМАЗ – СКА-Хаб.
|- : -
|17.08
|00:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|17.08
|17:00
|
Шинник – Родина
|- : -
|17.08
|19:00
|
Арсенал – Алания
|- : -
|18.08
|00:00
|
Сокол – Уфа
|- : -
|18.08
|10:00
|
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|18.08
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|18.08
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|
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Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Александр Юшин
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|
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Нефтехимик
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|П
|
|
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