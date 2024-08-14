Агент Фернандеса доволен тем, как футболист начал сезон в первой лиге

Футбольный агент Эдуардо Пинейро рассказал, что думает о будущем вингера «Балтики» Алекса Фернандеса.

«Алекс здорово начал сезон, к нему есть интерес от других клубов. Но пока ничего конкретного — вопрос с его будущим остается открытым», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне первой лиги бразилец провел 5 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеса в 1 миллион евро.