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Сегодня, 16:50

Агент Фернандеса доволен тем, как футболист начал сезон в первой лиге

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Эдуардо Пинейро рассказал, что думает о будущем вингера «Балтики» Алекса Фернандеса.

«Алекс здорово начал сезон, к нему есть интерес от других клубов. Но пока ничего конкретного — вопрос с его будущим остается открытым», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне первой лиги бразилец провел 5 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеса в 1 миллион евро.

Источник: РБ Спорт
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 Арсенал 5 4 1 0 6-2 13
2
 Урал 5 3 1 1 8-4 10
3
 Нефтехимик 5 3 1 1 7-6 10
4
 Чайка 5 2 3 0 10-5 9
5
 Торпедо 5 2 3 0 8-3 9
6
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
7
 Родина 5 2 2 1 4-3 8
8
 Алания 5 2 1 2 4-2 7
9
 Сочи 5 2 1 2 6-6 7
10
 Ротор 5 2 1 2 3-3 7
11
 Балтика 5 1 4 0 5-3 7
12
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
13
 КАМАЗ 5 1 1 3 3-5 4
14
 Тюмень 5 1 1 3 4-7 4
15
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 2-9 4
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
17
 Уфа 5 0 3 2 4-7 3
18
 Шинник 5 0 1 4 1-7 1
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КАМАЗ – СКА-Хаб.
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Торпедо – Нефтехимик
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