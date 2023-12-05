Агент Еремин: «ЦСКА для Тимошенко — идеальный вариант»

Футбольный агент Олег Еремин поделился мнением о будущем своего подопечного, нападающего «Родины» Ивана Тимошенко. Летом 2023 года футболистом интересовался ЦСКА.

«Я считаю, что ему пора сделать шаг выше, самое время. Переговоры с армейцами продолжаются, за Тимошенко следят. Мы в контакте с интересантами. Думаю, ЦСКА для Тимошенко — идеальный вариант. Я считаю, что вполне возможен переход зимой. Но прогнозами заниматься не хочу. Есть факторы, на которые могут повлиять только клубы между собой», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Еремин надеется, что руководство «Родины» примет правильное решение.

«Насколько я знаю, у руководства «Родина» достаточный здравый подход. Они понимают, что передерживать футболиста у себя при наличии хороших вариантов тоже нельзя. Надеюсь, что они примут правильное решение», — добавил он.

24-летний Тимошенко играет за «Родину» с июля 2022 года. В этом сезоне форвард провел 20 матчей, в которых забил 12 голов. В прошлом сезоне футболист стал лучшим бомбардиром Мелбет-Первой лиги, забив 14 голов в 30 матчах.

Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.