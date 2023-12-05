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Агент Еремин: «ЦСКА для Тимошенко — идеальный вариант»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Футбольный агент Олег Еремин поделился мнением о будущем своего подопечного, нападающего «Родины» Ивана Тимошенко. Летом 2023 года футболистом интересовался ЦСКА.

«Я считаю, что ему пора сделать шаг выше, самое время. Переговоры с армейцами продолжаются, за Тимошенко следят. Мы в контакте с интересантами. Думаю, ЦСКА для Тимошенко — идеальный вариант. Я считаю, что вполне возможен переход зимой. Но прогнозами заниматься не хочу. Есть факторы, на которые могут повлиять только клубы между собой», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Еремин надеется, что руководство «Родины» примет правильное решение.

«Насколько я знаю, у руководства «Родина» достаточный здравый подход. Они понимают, что передерживать футболиста у себя при наличии хороших вариантов тоже нельзя. Надеюсь, что они примут правильное решение», — добавил он.

24-летний Тимошенко играет за «Родину» с июля 2022 года. В этом сезоне форвард провел 20 матчей, в которых забил 12 голов. В прошлом сезоне футболист стал лучшим бомбардиром Мелбет-Первой лиги, забив 14 голов в 30 матчах.

Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

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Енисей

 5
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Заур Тарба

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