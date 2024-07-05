Агент экс-полузащитника «Локомотива» Куликова рассказал о будущем футболиста

Вадим Шпинев, агент экс-полузащитника «Локомотива» Даниила Куликова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

Прошлый сезон 26-летний футболист провел в «Родине».

«Мы находимся в поиске команды. Ведем переговоры. У него прекрасное будущее. Он молодой парень. У него все будет хорошо», — сказал Шпинев «СЭ».

В сезоне-2023/24 на счету Куликова 1 гол и 1 голевая передача в 15 матчах первой лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.