Агент экс-полузащитника «Локомотива» Куликова рассказал о будущем футболиста
Вадим Шпинев, агент экс-полузащитника «Локомотива» Даниила Куликова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.
Прошлый сезон 26-летний футболист провел в «Родине».
«Мы находимся в поиске команды. Ведем переговоры. У него прекрасное будущее. Он молодой парень. У него все будет хорошо», — сказал Шпинев «СЭ».
В сезоне-2023/24 на счету Куликова 1 гол и 1 голевая передача в 15 матчах первой лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
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