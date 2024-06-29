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Агент Дркушича заявил, что футболист может остаться в России на следующий сезон

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, что думает о будущем защитника «Сочи» Вани Дркушича. Футболист может остаться в России на следующий сезон.

«Может ли Ваня остаться в России в следующем сезоне? Да, это возможно. Мы готовы рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ», — цитирует агента «РБ Спорт».

Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,8 млн евро.

В прошлом сезоне Дркушич сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил 2 мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-drkushicha-vanya-mozhet-ostat-sya-v-rossii-na-sleduyushhij-sezon/
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
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6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
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 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
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 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
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 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
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