Агент Дркушича подтвердил новость об интересе ПАОКа к защитнику

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе ПАОКа к игроку. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Да, ПАОК проявляет интерес к Ване», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Он провел за команду 66 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.