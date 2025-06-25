Агент нападающего Максименко: «Был интерес от клубов РПЛ. Но «Родина» не хочет расставаться с ним»

Агент нападающего «Родины» Артема Максименко Павел Банатин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем 27-летнего футболиста.

«Артем с отличным настроением и особым рвением находится на сборах с «Родиной» и готовится к новому сезоне. К нему как к одному из лучших нападающих первой лиги действительно был интерес от клубов РПЛ. Но «Родина» ставит высокие цели и задачи, поэтому они не хотят расставаться с одним из лучших игроков команды. Если будет какое-то предложение, которое устроит «Родину» и даст игроку проявить себя на более высоком уровне и достигать более высоких целей, то мы готовы к этому. Но сейчас Артем полностью готов выполнять задачи, поставленные «Родиной», — сказал Банатин «СЭ».

Максименко в прошлом сезоне провел за «Родину» 11 матчей, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.