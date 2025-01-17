Агент Бозова: «Адаптация Никиты в «Балтике» затянулась из-за травмы»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы защитника Никиты Бозова, рассказал, почему затянулась адаптация игрока в «Балтике».

«Адаптация Никиты в «Балтике» затянулась из-за травмы — было все хорошо, но потом снова усугубилось. Теперь же он на сто процентов здоров, и уже с «Балтикой» на сборах. Уверен, он будет играть во второй части сезона» — цитирует «РБ Спорт» Сафонова.

В этом сезоне Бозов сыграл за «Балтику» всего 2 матча, проведя на поле в общей сложности 38 минут.