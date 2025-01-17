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Агент Бозова: «Адаптация Никиты в «Балтике» затянулась из-за травмы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы защитника Никиты Бозова, рассказал, почему затянулась адаптация игрока в «Балтике».

«Адаптация Никиты в «Балтике» затянулась из-за травмы — было все хорошо, но потом снова усугубилось. Теперь же он на сто процентов здоров, и уже с «Балтикой» на сборах. Уверен, он будет играть во второй части сезона» — цитирует «РБ Спорт» Сафонова.

В этом сезоне Бозов сыграл за «Балтику» всего 2 матча, проведя на поле в общей сложности 38 минут.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Балтика
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1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
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7
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