Агент Ломовицкого: «Александр вернулся в «Рубин» и другие предложения пока не рассматривает»

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы вингера «Рубина» Александра Ломовицкого, рассказал, что игрок пока не рассматривает предложения от других клубов.

«Ломовицкий уже в начале декабря вернулся в «Рубин», пока он не рассматривает другие предложения», — приводит слова агента «РБ спорт».

Ранее сообщалось, что «Торпедо» намерено подписать контракт с 24-летним футболистом и уже ведет переговоры о его трансфере.

В декабре Ломовицкий покинул «Химки», вернувшись в «Рубин», которому принадлежат права на него. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей за подмосковный клуб, в которых отметился забитым голом и двумя результативными передачами.