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Агент Ломовицкого: «Александр вернулся в «Рубин» и другие предложения пока не рассматривает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы вингера «Рубина» Александра Ломовицкого, рассказал, что игрок пока не рассматривает предложения от других клубов.

«Ломовицкий уже в начале декабря вернулся в «Рубин», пока он не рассматривает другие предложения», — приводит слова агента «РБ спорт».

Ранее сообщалось, что «Торпедо» намерено подписать контракт с 24-летним футболистом и уже ведет переговоры о его трансфере.

В декабре Ломовицкий покинул «Химки», вернувшись в «Рубин», которому принадлежат права на него. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей за подмосковный клуб, в которых отметился забитым голом и двумя результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Александр Ломовицкий
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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2
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3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
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 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
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 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
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 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
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 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
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 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
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Уфа – Велес
 - : -
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