Агент Алекса Фернандеса: «К бразильцу этим летом был интерес из Саудовской Аравии»

Агент Эдуардо Пинейро рассказал, что к нападающему «Балтики» Алексу Фернандесу был интерес из Саудовской Аравии.

«К Алексу этим летом был интерес из Саудовской Аравии, один серьезный клуб хотел его. Но пока мы не спешим туда. Возможно, зимой вернемся к этому вопросу», — цитирует «РБ Спорт» Пинейро.

В январе 2024 года Алекс подписал с калининградским клубом трехлетний контракт. В этом сезоне 22-летний бразилец забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу в 9 матчах.