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Сегодня, 14:59

Аджоев отказался отвечать на вопрос о будущем Кононова в тульском «Арсенале»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев не стал комментировать будущее главного тренера команды Олега Кононова.

«Все ответы будут после 18 декабря. Остается ли Кононов? Говорю же, все расскажу после окончания чемпионата мира», — приводит «РБ Спорт» слова Аджоева.

Кононов возглавляет «Арсенал» с июня нынешнего года, его контракт действует до конца сезона-2022/23.

После 20 туров нынешнего розыгрыша первой лиги команда из Тулы занимает шестое место в турнирной таблице с 32 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/guram-adzhoev-ostaetsya-li-kononov-vse-otvety-posle-okonchaniya-chempionata-mira/
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
Гурам Аджоев
Олег Кононов
1
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
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 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
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Уфа – Велес
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Гедеон Гузина

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 11
Виталий Лисакович

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П
Артур Галоян

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