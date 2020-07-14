Адиев ответил на информацию о возможном уходе из «Чайки» в «Арсенал»

Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев подчеркнул, что планирует уходить из клуба. В СМИ появилась информация об интересе к специалисту со стороны тульского «Арсенала».

— На сегодняшний день я связан контрактом с «Чайкой», — цитирует официальный сайт «Чайки» Адиева. — Я очень комфортно ощущаю себя в клубе. Чувствую, что нахожусь на своем месте. Вижу, что команда растет, развивается. Есть понимание того, к чему мы стремимся. Для меня это очень важно. Открою небольшой секрет: мы с президентом работаем над новым долгосрочным контрактом с «Чайкой».

Я изъявил желание продолжить сотрудничество, и хочу, чтобы именно Андрей Иванович (Чайка) решал мою судьбу. Если ему поступит выгодное предложение, думаю, он меня выслушает. Бросать клуб в такой ситуации — не в моем характере. Я хочу, чтобы все зависело от клуба и президента.

Я понимаю, что слухи, которые появляются в прессе, не придают никому спокойствия: президент обеспокоен, команда — тоже. Конечно, нужно как можно скорее поставить точку в этой истории. У меня уже был разговор с президентом клуба. Андрей Иванович сейчас в Сочи, мы планируем провести еще одну встречу. Я думаю, через пару дней мы уладим последние нюансы.