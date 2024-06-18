Абдусаламов вернулся в «Родину»
Бывший нападающий «Родины» Магомедхабиб Абдусаламов вернулся в команду, сообщает пресс-служба московского клуба.
21-летний форвард является воспитанником «Родины». На его счету 40 матчей за команду, 13 голов и 9 результативных передач.
В августе 2021 года Абдусаламов перешел в кипрский «Пафос», за который забил три мяча и отдал одну голевую передачу в 37 играх.
В минувшем сезоне «Родина» финишировала на пятом месте в турнирной таблице первой лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|34
|20
|6
|8
|56-39
|66
|
2
|Динамо Мх
|34
|18
|7
|9
|37-19
|61
|
3
|Акрон
|34
|17
|8
|9
|48-26
|59
|
4
|Арсенал
|34
|13
|16
|5
|39-25
|55
|
5
|Родина
|34
|15
|10
|9
|53-31
|55
|
6
|Енисей
|34
|15
|6
|13
|55-40
|51
|
7
|Шинник
|34
|14
|9
|11
|39-41
|51
|
8
|Алания
|34
|12
|13
|9
|42-42
|49
|
9
|Тюмень
|34
|13
|9
|12
|36-35
|48
|
10
|Торпедо
|34
|12
|11
|11
|33-33
|47
|
11
|Нефтехимик
|34
|11
|9
|14
|31-35
|42
|
12
|КАМАЗ
|34
|10
|11
|13
|30-36
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|34
|11
|8
|15
|33-36
|41
|
14
|Сокол
|34
|10
|8
|16
|32-53
|38
|
15
|Черноморец
|34
|7
|14
|13
|30-38
|35
|
16
|Ленинградец
|34
|8
|10
|16
|27-44
|34
|
17
|Волгарь
|34
|7
|13
|14
|29-44
|34
|
18
|Кубань
|34
|5
|8
|21
|20-53
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.05
|09:00
|
Енисей – Тюмень
|2 : 0
|25.05
|13:00
|
Химки – Черноморец
|2 : 1
|25.05
|13:00
|
Алания – Динамо Мх
|2 : 0
|25.05
|13:00
|
Родина – Нефтехимик
|3 : 0
|25.05
|13:00
|
Шинник – Арсенал
|1 : 0
|25.05
|13:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|2 : 1
|25.05
|13:00
|
КАМАЗ – Сокол
|1 : 2
|25.05
|13:00
|
Волгарь – Кубань
|2 : 0
|25.05
|13:00
|
Ленинградец – Торпедо
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|17
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|9
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|8
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|20
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6
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