Абдусаламов вернулся в «Родину»

Бывший нападающий «Родины» Магомедхабиб Абдусаламов вернулся в команду, сообщает пресс-служба московского клуба.

21-летний форвард является воспитанником «Родины». На его счету 40 матчей за команду, 13 голов и 9 результативных передач.

В августе 2021 года Абдусаламов перешел в кипрский «Пафос», за который забил три мяча и отдал одну голевую передачу в 37 играх.

В минувшем сезоне «Родина» финишировала на пятом месте в турнирной таблице первой лиги.