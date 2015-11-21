Дубль Рылова принес "Факелу" победу над "Шинником"

В матче 22-го тура первенства ФНЛ "Факел" на выезде победил "Шинник" - 2:1. Дубль оформил хавбек воронежцев Артур Рылов. "Факел" занимает четвертое место в турнирной таблице, "Шинник" остался 13-м.

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ФНЛ

22-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Факел" (Воронеж) - 1:2 (0:1)

Голы: Рылов, 34 (0:1). Рылов, 49 (0:2). Булия, 73 (1:2).

"Шинник": Яшин, Ндри (Сиротов, 61), Ламанж, Ятченко, Цховребов, Плэтикэ, Земсков (Мязин, 69), Маляров, Войдель (Митасов, 46), Щадин, Малоян (Булия, 51).

"Факел": Саутин, Бурнаш, Багаев, Шахов, Тихий, Касьян, Свежов, Рылов (Турик, 90+1), Коробов (Гриднев, 76), Мурнин (Бекетов, 81), Бирюков (Заболотный, 86).

Предупреждения: Яшин, 10. Бирюков, 77. Ятченко, 85.

Судья: Чистяков (Азов).