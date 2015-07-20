Александр Побегалов: "В ворота "Спартака-2" нужно было назначать пенальти"

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов по окончании домашнего матча его команды со "Спартаком-2" (1:1) высоко оценил качество футбола в исполнении обеих команд. Специалист также посетовал на нерешительность судьи, не назначившего пенальти в ворота москвичей, передает из Ярославля спецкор "СЭ" Олег ПИРОЖКОВ.

- Мне понравился футбол в исполнении обеих команд. Это была игра весьма высокого качества. Надеюсь, она понравилась болельщикам. Первый тайм остался за нами. А после перерыва мы допустили несколько ляпов в обороне, одним из которых соперник воспользовался. Мы наконец-то получили возможность усиливать игру с помощью замен: помогли дозаявки. Я только что посмотрел видеоповтор момента в штрафной площади "Спартака-2", который случился в концовке матча: на мой взгляд, там нужно было назначать пенальти – но арбитр не решился сделать это.