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20 июля 2015, 21:03

Александр Побегалов: "В ворота "Спартака-2" нужно было назначать пенальти"

Михаил ДУХОВНЫЙ
Олег ПИРОЖКОВ
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Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов по окончании домашнего матча его команды со "Спартаком-2" (1:1) высоко оценил качество футбола в исполнении обеих команд. Специалист также посетовал на нерешительность судьи,  не назначившего пенальти в ворота москвичей, передает из Ярославля спецкор "СЭ" Олег ПИРОЖКОВ.

- Мне понравился футбол в исполнении обеих команд. Это была игра весьма высокого качества. Надеюсь, она понравилась болельщикам. Первый тайм остался за нами. А после перерыва мы допустили несколько ляпов в обороне, одним из которых соперник воспользовался. Мы наконец-то получили возможность усиливать игру с помощью замен: помогли дозаявки. Я только что посмотрел видеоповтор момента в штрафной площади "Спартака-2", который случился в концовке матча: на мой взгляд, там нужно было назначать пенальти – но арбитр не решился сделать это.

ФК Спартак-2 (Москва)
ФК Шинник
Александр Побегалов
0
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 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
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 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
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 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
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Кубань – Шинник
 - : -
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Ленинградец – КАМАЗ
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Сокол – Динамо Мх
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
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3.03 00:00
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