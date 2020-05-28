80 процентов игроков «Енисея» готовы покинуть команду: они не хотят работать с гендиректором клуба

Как стало известно «СЭ», большая группа игроков готова покинуть «Енисей». Причина — недопонимание и не желание работать с новым гендиректором клуба Алексеем Иваховым. Не исключено, что в ближайшее время из команды уйдут, в частности, Артем Делькин, Константин Савичев, Александр Зотов и другие. Футболисты согласны на расторжение контрактов и даже на серьезное понижение зарплаты в других клубах.

— Ситуация действительно непростая. 80 процентов основного состава не хочет работать с нынешним руководством. Возникало много непонятных моментов по организации жизнедеятельности команды. Люди даже готовы отказаться от своих выгодных контрактов и уйти в другие клубы. Лишь бы не работать с этим гендиректором, — сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией в «Енисее». — Ивахов попросил ребят пойти на понижение зарплат. Игроки согласились. Дальше-больше. Их отправляют в отпуск вновь с сокращением зарплат. Когда губернатор принял решение продлить карантин в Красноярском крае, то футболистов опять принудительно отправили на «отдых» с новым урезанием, сославшись, что это все из-за главы региона — якобы исключительно его решение, и мы теперь не знаем, как платить зарплату, так как вы опять в отпуске... Футболисты со старыми контрактами потеряли серьезные деньги.

До сих пор непонятна ситуация с главным тренером и подготовкой к новому сезону. Генеральный директор сам не может принять ни одного решения, все время ссылаясь на министерство спорта региона. Люди не понимают, что происходит. И даже в такое тяжелое экономическое время готовы уходить на меньшие контракты в другие команды. Лишь бы только не работать с этим человеком. Два игрока — Александр Клещенко и Павел Долгов — уже поджали заявления в Палату по разрешению споров, так как клуб не выполнил перед ними своих обязательств.

— Мы обратились с заявлением в Палату в защиту интересов бывшего футболиста «Енисея» Долгова, — ранее рассказал «СЭ» представитель форварда, спортивный юрист Антон Смирнов. — Директор клуба Алексей Ивахов занимает, на наш взгляд, противозаконную позицию, грубо нарушая права бывших работников. Он почему-то решил, что ушедшим из команды игрокам премиальные платить не обязательно...

Напомним, исполком РФС принял решение не доигрывать сезон в ФНЛ и закрепить текущее положение команд в турнирной таблице. Таким образом, «Енисей» завершил сезон на 14-м месте. (Виталий Айрапетов)