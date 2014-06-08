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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Александр Елисеев: "Хочу, чтобы "Крылья" вернулись в премьер-лигу"

8 июня 2014, 19:35

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Елисеев, вышедший из отпуска, дал понять, что сосредоточен на том, чтобы помочь команде вернуться в премьер-лигу. Самарцы уступили в стыковых матчах "Торпедо" (0:2, 0:0) и покинули элитный дивизион впервые в российской истории.

– Не считаю, что отпуск у нас был каким-то коротким, – цитирует официальный сайт "Крыльев" Елисеева. – Я успел восстановить силы. Конечно, было переживание из-за вылета в ФНЛ, но сейчас все мысли связаны с тем, чтобы "Крылья" выполнили задачу и вернулись в премьер-лигу.

Дополнительная информация:

kc-camapa.ru

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