Лешонок вернулся в общую группу

Полузащитник красноярского "Енисея" Владимир Лешонок практически оправился от травмы, которая помешала ему сыграть в гостевом матче 7-го тура против "Торпедо" (0:0). Перед игрой 28-летний хавбек испытывал болезненные ощущения в области бедра. Первоначально у медицинского штаба клуба были опасения, что игрок выбыл из строя на длительный срок, но они оказались напрасны. Лешонок вместе с партнерами готовится к домашнему матчу с "Волгарем", который состоится 22 августа. Примечательно, что красноярцы ни разу не побеждали без полузащитника в составе, который выступает за "Енисей" второй сезон. (Дмитрий УСКОВ)