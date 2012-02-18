Валерий Петраков: "У нас получился хороший футбол"

Главный тренер брянского "Динамо" Валерий Петраков прокомментировал победу над "Мордовией" (3:0) в заключительном матче групповой стадии Кубка ФНЛ.

- Доволен, но соперник сегодня был слабее, чем хотелось бы. Но это не наша вина. Ребятам я сказал, чтобы играли с полной отдачей и не делали никаких скидок на соперника. У нас свои задачи. Хорошие эмоции, хороший в целом футбол у нас получился, - цитирует Петракова onedivision.ru.

– Было видно, что динамовцам физически легче действовать, чем в предыдущих встречах. Пошла компенсация после нагрузок?

– Нет, здесь все-таки главную роль играл соперник. Если бы "Мордовия" была посильней, то у нас было бы больше проблем. Когда дают много времени думать, когда владеем мячом 70 процентов времени, тогда, конечно, легко играть. Но такие встречи тоже нужны для уверенности.