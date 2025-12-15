3614 болельщиков посетили гостевые матчи «Факела» в первой части сезона

«Факел» провел 12 гостевых матчей в Первой лиге и FONBET Кубке России в первой части сезона-2025/26.

Как сообщает пресс-служба воронежцев, команду на этих выездных играх поддержали 3614 болельщиков, которые суммарно проехали вслед за «Факелом» около 21 000 км.

«Факел» ушел на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 48 очков в 21 матче.

В шестом раунде Кубка России «Факел» уступил «Арсеналу» (2:3) и выбыл из турнира.