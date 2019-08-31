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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

36 219! «Ротор» побил рекорд посещаемости ФНЛ

21:55

«Ротор» улучшил собственный рекорд посещаемости Олимп-ФНЛ. На матче 11-го тура против «Торпедо» (0:1) на «Волгоград Арене» присутствовало 36 219 человек. Предыдущее достижение волгоградцы установили всего две недели назад, 18 августа в игре с «Шинником» (33 417 зрителей).

Стоит отметить, что данный рекорд установлен без учета тестовых матчей перед чемпионатом мира-2018. С их учетом больше всего зрителей присутствовало на стадионе в Нижнем Новгороде 6 мая 2018 года на матче «Олимпиец» — «Луч».

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