36 219! «Ротор» побил рекорд посещаемости ФНЛ

«Ротор» улучшил собственный рекорд посещаемости Олимп-ФНЛ. На матче 11-го тура против «Торпедо» (0:1) на «Волгоград Арене» присутствовало 36 219 человек. Предыдущее достижение волгоградцы установили всего две недели назад, 18 августа в игре с «Шинником» (33 417 зрителей).

Стоит отметить, что данный рекорд установлен без учета тестовых матчей перед чемпионатом мира-2018. С их учетом больше всего зрителей присутствовало на стадионе в Нижнем Новгороде 6 мая 2018 года на матче «Олимпиец» — «Луч».