21-летний воспитанник «Тюмени» Пальянов погиб на СВО

Ушел из жизни воспитанник «Тюмени» Николай Пальянов, сообщается в соцсетях футбольного клуба. Спортсмену был 21 год.

«Пальянов Николай Викторович играл за наш клуб — в «Тюмени-2003». С детства отдавался футболу и всегда отстаивал все матчи. Вчера нам сообщили очень плохую новость, что Кольки не стало. Погиб на СВО», — говорится в сообщении «Тюмени».

Пальянов выступал на позиции вратаря. На протяжении нескольких лет он занимался в Центре подготовки спортивного резерва ФК «Тюмень» под руководством Равиля Умярова и Сергея Никифорова. Помимо футбола, молодой человек также увлекался силовыми видами спорта.