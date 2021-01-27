21-летний экс-игрок «Иртыша» убит в Омске

В Омске убили экс-игрока футбольного клуба «Иртыш» Егора Дробыша, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT. 21-летний полузащитник умер от удара ножом в сердце.

По данным источника, накануне поздно вечером Дробыш возвращался с приятелем из магазина «Бирхаус». Оба были в состоянии алкогольного опьянения. В переулке на них напали неизвестные с ножом. Футболист скончался на месте, его 22-летний друг сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Нападавших ищет полиция.

Егор Дробыш был одним из лидеров молодежного состава «Иртыша», а за основную команду сыграл три матча в 2019 году.