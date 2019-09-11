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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

2,4 миллиона рублей. Директор «Мордовия Арены» назвал цену за один матч на стадионе

16:42
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Директор «Мордовия Арены» Андрей Кочетков в эфире «Старт-FM Саранск» заявил, что один матч на этом стадионе стоит 2 миллиона 400 тысяч рублей, информирует Mordovmedia.

Кочетков назвал эту цену вполне адекватной. В нее входит подготовка к игре, наведение порядка на стадионе до, во время и после матча, обеспечение безопасности и работа инженерных служб.

По словам Кочеткова, поле на «Мордовия Арене» — одно из лучших в Европе.

В этом сезоне на стадионе кроме «Мордовии» свои матчи в РПЛ проводит «Тамбов».

Дополнительная информация

https://www.mordovmedia.ru/news/society/item/77863/

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