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15-летний Пиняев забил первый гол в третьем матче на взрослом уровне

17:52
Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев отличился в матче 3-го тура Олимп-ФНЛ против «Иртыша». Для 15-летнего россиянина это первый гол в третьей игре на взрослом уровне.

Пиняев вышел на замену после перерыва и забил на 64-й минуте встречи, сделав счет 2:0 в пользу «Чертаново».

Теперь на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 3 матчах.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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