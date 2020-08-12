15-летний Пиняев забил первый гол в третьем матче на взрослом уровне

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев отличился в матче 3-го тура Олимп-ФНЛ против «Иртыша». Для 15-летнего россиянина это первый гол в третьей игре на взрослом уровне.

Пиняев вышел на замену после перерыва и забил на 64-й минуте встречи, сделав счет 2:0 в пользу «Чертаново».

Теперь на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 3 матчах.