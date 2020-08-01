15-летний Пиняев стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев дебютировал в ФНЛ в возрасте 15 лет и 9 месяцев, выйдя на поле на 64-й минуте матча 1-го тура против «Спартака-2» (1:2).

Таким образом, воспитанник московского клуба стал самым молодым футболистом, задействованным в матчах лиги, образованной в декабре 2010-го года.

Рекорд первого дивизиона принадлежит Владимиру Буту, который провел свой первый матч в составе «Гекриса» в возрасте 14 лет 11 месяцев и 6 дней. (Денис Аль-Юсифи)

Самые молодые футболисты, задействованные в играх ФНЛ