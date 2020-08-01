15-летний Пиняев стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ
Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев дебютировал в ФНЛ в возрасте 15 лет и 9 месяцев, выйдя на поле на 64-й минуте матча 1-го тура против «Спартака-2» (1:2).
Таким образом, воспитанник московского клуба стал самым молодым футболистом, задействованным в матчах лиги, образованной в декабре 2010-го года.
Рекорд первого дивизиона принадлежит Владимиру Буту, который провел свой первый матч в составе «Гекриса» в возрасте 14 лет 11 месяцев и 6 дней. (Денис Аль-Юсифи)
Самые молодые футболисты, задействованные в играх ФНЛ
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Дата матча
|
Возраст
|
н. Сергей Пиняев
|
Чертаново
|
Спартак-2 — 1:2 (д)
|
01.08.2020
|
15 лет 9 месяцев
|
з. Павел Маслов
|
Тюмень
|
Байкал — 3:1 (д)
|
16.03.2016
|
15 лет 11 месяцев 3 дня
|
в. Виталий Гудиев
|
Алания
|
Мордовия — 4:0 (д)
|
24.06.2011
|
16 лет 2 месяца 3 дня
|
п. Евгений Бутаков
|
Балтика
|
Сибирь — 0:2 (г)
|
02.11.2014
|
16 лет 3 месяца 10 дней
|
з. Алексей Сухарев
|
Авангард К
|
Томь — 0:2 (г)
|
24.07.2019
|
16 лет 6 месяцев 14 дней