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15-летний Пиняев стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ

17:07
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Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев дебютировал в ФНЛ в возрасте 15 лет и 9 месяцев, выйдя на поле на 64-й минуте матча 1-го тура против «Спартака-2» (1:2).

Таким образом, воспитанник московского клуба стал самым молодым футболистом, задействованным в матчах лиги, образованной в декабре 2010-го года.

Рекорд первого дивизиона принадлежит Владимиру Буту, который провел свой первый матч в составе «Гекриса» в возрасте 14 лет 11 месяцев и 6 дней. (Денис Аль-Юсифи)

Самые молодые футболисты, задействованные в играх ФНЛ

Игрок

Клуб

Соперник

Дата матча

Возраст

н. Сергей Пиняев

Чертаново

Спартак-2 — 1:2 (д)

01.08.2020

15 лет 9 месяцев

з. Павел Маслов

Тюмень

Байкал — 3:1 (д)

16.03.2016

15 лет 11 месяцев 3 дня

в. Виталий Гудиев

Алания

Мордовия — 4:0 (д)

24.06.2011

16 лет 2 месяца 3 дня

п. Евгений Бутаков

Балтика

Сибирь — 0:2 (г)

02.11.2014

16 лет 3 месяца 10 дней

з. Алексей Сухарев

Авангард К

Томь — 0:2 (г)

24.07.2019

16 лет 6 месяцев 14 дней

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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