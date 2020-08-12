15-летний Пиняев стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ
«Чертаново» в 3-м туре ФНЛ в гостях обыграло омский «Иртыш» — 2:1. Победный гол на 64-й минуте встречи на свой счет записал форвард москвичей Сергей Пиняев, которому в день матча исполнилось 15 лет 9 месяцев и 10 дней. Таким образом, воспитанник «Чертаново» стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ, превзойдя достижение полузащитника «Зенита-2» Даниила Шамкина более, чем на год. (Денис Аль-Юсифи)
Самые молодые авторы голов в истории ФНЛ
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата матча
|
Соперник
|
Возраст
|
н. Сергей Пиняев
|
Чертаново
|
12.08.2020
|
Иртыш (г) — 2:1
|
15 лет 9 месяцев 10 дней
|
п. Даниил Шамкин
|
Зенит-2
|
25.05.2019
|
Тамбов (г) — 1:2
|
16 лет 11 месяцев 3 дня
|
п. Александр Руденко
|
Спартак-2
|
05.11.2016
|
Мордовия (г) — 4:1
|
17 лет 7 месяцев 21 день
|
н. Максим Кутовой
|
Краснодар-2
|
03.03.2019
|
Луч (д) — 2:1
|
17 лет 8 месяцев
|
п. Максим Данилин
|
Спартак-2
|
13.07.2019
|
СКА-Хабаровск (д) — 2:2
|
17 лет 10 месяцев