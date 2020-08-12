15-летний Пиняев стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ

«Чертаново» в 3-м туре ФНЛ в гостях обыграло омский «Иртыш» — 2:1. Победный гол на 64-й минуте встречи на свой счет записал форвард москвичей Сергей Пиняев, которому в день матча исполнилось 15 лет 9 месяцев и 10 дней. Таким образом, воспитанник «Чертаново» стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ, превзойдя достижение полузащитника «Зенита-2» Даниила Шамкина более, чем на год. (Денис Аль-Юсифи)

Самые молодые авторы голов в истории ФНЛ