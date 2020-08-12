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15-летний Пиняев стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ

18:57
Сергей Пиняев (справа). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Пиняев (справа). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Чертаново» в 3-м туре ФНЛ в гостях обыграло омский «Иртыш» — 2:1. Победный гол на 64-й минуте встречи на свой счет записал форвард москвичей Сергей Пиняев, которому в день матча исполнилось 15 лет 9 месяцев и 10 дней. Таким образом, воспитанник «Чертаново» стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ, превзойдя достижение полузащитника «Зенита-2» Даниила Шамкина более, чем на год. (Денис Аль-Юсифи)

Самые молодые авторы голов в истории ФНЛ

Игрок

Клуб

Дата матча

Соперник

Возраст

н. Сергей Пиняев

Чертаново

12.08.2020

Иртыш (г) — 2:1

15 лет 9 месяцев 10 дней

п. Даниил Шамкин

Зенит-2

25.05.2019

Тамбов (г) — 1:2

16 лет 11 месяцев 3 дня

п. Александр Руденко

Спартак-2

05.11.2016

Мордовия (г) — 4:1

17 лет 7 месяцев 21 день

н. Максим Кутовой

Краснодар-2

03.03.2019

Луч (д) — 2:1

17 лет 8 месяцев

п. Максим Данилин

Спартак-2

13.07.2019

СКА-Хабаровск (д) — 2:2

17 лет 10 месяцев

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