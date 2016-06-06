Сергей Сысоев: "Динамо" продолжит сотрудничество с компанией Мендеша"

Генеральный директор "Динамо" Сергей Сысоев отметил, что вылет в ФНЛ станет уроком для клуба. По словам руководителя, будут сделаны выводы, чтобы такое больше не повторилось. Также Сысоев сообщил, что клуб продолжит сотрудничать с агентской конторой Жорже Мендеша, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Важно проанализировать все причины, – отметил Сысоев. – Главная задача – укрепить весь спортивный блок клуба. Результат сезона болезненный, он стал уроком. Сделаем все возможное, чтобы больше такого не повторилось.

"Динамо" и компанию Мендеша связывает история. Он не эксклюзивный партнер. Продолжим с ним сотрудничество.