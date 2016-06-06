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6 июня 2016, 17:14

Сергей Сысоев: "Динамо" продолжит сотрудничество с компанией Мендеша"

Сергей АСТАХОВ
Корреспондент
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Генеральный директор "Динамо" Сергей Сысоев отметил, что вылет в ФНЛ станет уроком для клуба. По словам руководителя, будут сделаны выводы, чтобы такое больше не повторилось. Также Сысоев сообщил, что клуб продолжит сотрудничать с агентской конторой Жорже Мендеша, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Важно проанализировать все причины, – отметил Сысоев. – Главная задача – укрепить весь спортивный блок клуба. Результат сезона болезненный, он стал уроком. Сделаем все возможное, чтобы больше такого не повторилось.

"Динамо" и компанию Мендеша связывает история. Он не эксклюзивный партнер. Продолжим с ним сотрудничество.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 28 15 6 7 43-31 51
2
 Динамо Мх 28 15 6 7 30-14 51
3
 Акрон 28 14 8 6 41-21 50
4
 Арсенал 28 11 13 4 32-19 46
5
 Родина 28 12 8 8 43-25 44
6
 Тюмень 28 11 8 9 31-28 41
7
 Нефтехимик 28 11 7 10 29-27 40
8
 Алания 28 10 10 8 34-36 40
9
 Енисей 28 12 3 13 47-38 39
10
 СКА-Хаб. 28 10 7 11 30-30 37
11
 Шинник 28 10 7 11 32-38 37
12
 КАМАЗ 28 9 9 10 26-28 36
13
 Торпедо 28 9 9 10 25-27 36
14
 Черноморец 28 7 11 10 27-31 32
15
 Сокол 28 7 7 14 23-45 28
16
 Ленинградец 28 6 9 13 19-35 27
17
 Волгарь 28 5 11 12 24-38 26
18
 Кубань 28 5 7 16 19-44 22
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31 тур
32 тур
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34 тур
28.04 09:00
Енисей – Волгарь
 - : -
28.04 14:00
Шинник – Сокол
 - : -
28.04 17:00
КАМАЗ – Акрон
 - : -
28.04 17:00
Арсенал – Алания
 - : -
28.04 17:00
Ленинградец – СКА-Хаб.
 - : -
28.04 18:00
Торпедо – Химки
 - : -
28.04 19:00
Кубань – Нефтехимик
 - : -
29.04 17:00
Черноморец – Динамо Мх
 - : -
30.04 15:00
Родина – Тюмень
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 12
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 15 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 23 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 25 1 6
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