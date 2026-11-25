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Сегодня, 22:00
«Рубин» — «Родина», «Локомотив» — «Ростов»: онлайн-трансляция матчей Кубка России
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«Рубин» сыграет с «Родиной», а «Локомотив» встретится с «Ростовом» в матчах 6-го тура группового турнира FONBET Кубка России.
За матчами «Ахмат» — «Краснодар» и «Динамо» Мх — «Балтика» можно следить в отдельной трансляции.
81-я минута. Казанцы попробовали разыграть красивую комбинацию со стеночкой, но пас на Кузнецова в завершающей стадии не прошел.
79-я минута. «Родина» организовала доставку мяча в штрафную, но защита справилась и вынесла мяч.
77-я минута. Гарибян после паса Мансильи чуть не выскочил один на один, но Нигматуллин успел его опередить.
70-я минута. «Рубин» после гола продолжает наседать, а «Родина», кажется, уповает уже чисто на контратаки.
«Рубин» сравнивает счет
69-я минута. ГОООЛ! Сальседо пробил, получив мяч у линии штрафной, мяч задел защитника и срикошетил в другой угол.
61-я минута. И две замены у «Родины». Гарибян и Егорычев вышли на поле. Ушли Рейна и Абдусаламов.
58-я минута. Забила «Родина», но был офсайд у Сокола, который простреливал во вратарскую, а Тимошенко замыкал.
52-я минута. Грипши подавал с левого фланга, защита вынесла мяч, а Кабутов с подхвата пробил в защитника.
47-я минута. Моторин замыкал подачу с фланга, но удар получился не очень акцентированным и точным.
Второй тайм
46-я минута. «Рубин» начинает с центра поля, продолжается матч в Казани. У хозяев Кузнецов появился вместо Шабанхаджая.
Перерыв
45+1. И в Казани тоже закончился первый тайм. Там при полном преимуществе «Рубина» пока впереди «Родина».
44-я минута. У «Рубина» Шабанхаджай уходит раньше времени, прихрамывая. Замена будет у казанцев.
39-я минута. А «Рубин» после пропущенного гола продолжает давить. Моторин замыкал подачу с углового — мимо ворот.
«Родина» забивает гол
38-я минута. ГОООЛ! Абдусаламов убежал по правому флангу, отдал в штрафную на Максименко, тот убрал одним касанием защитника, а вторым вогнал мяч под перекладину.
36-я минута. «Рубин» с большим преимуществом действует, «Родина» лишь периодически бегает в контратаки.
31-я минута. Грипши эффектно закручивал с левого фланга под перекладину — Свинов дотягивается и смахивает мяч через перекладину.
29-я минута. Заброс на Грипши прошел у «Рубина», тот попытался обработать мяч и пробить, но защитники не позволили.
22-я минута. Нигматуллин тащит после опасного выстрела Абдусаламова, и мяч задевает перекладину!
18-я минута. Фищенко упал у штрафной, но арбитр фол не зафиксировал. А мог быть опасный стандарт.
15-я минута. У Кабутова была возможность пробить после прострела во вратарскую, но немного не хватило ему, чтобы достать до мяча.
12-я минута. Опасный прострел на Йокича не прошел у «Рубина». Но очень перспективный был проход.
10-я минута. Момент у «Рубина»! Моторин оказался в штрафной на ударной позиции, но голкмпер не дал ему пробить.
6-я минута. В Казани пока без моментов. «Рубин» взял мяч под контроль, но доставить его в штрафную под плотным прессингом «Родины» не удается.
Составы на матч «Рубин» — «Родина»
«Рубин»: Нигматуллин, Рожков, Урозов, Мальдонадо, Кабутов, Грипши, Йочич, Ходжа, Безруков, Шабанхаджай, Моторин.
«Родина»: Свинов, Гогличидзе, Надэ, Тананеев, Сокол, Фищенко, Рейна, Ушатов, Максименко, Абдусаламов, Тимошенко.
«Рубин» — «Родина»: потери
У «Рубина» в предстоящем матче не сыграют дисквалифицированные Вуячич и Бабаев. У обоих перебор желтых карточек.
В составе «Родины» потерь нет.
85-я минута. «Ростов» спокойно доигрывает мяч, имея территориальный перевес в последние минуты. «Локомотив» особо ничего не предпринимает.
82-я минута. Титов замыкал подачу Шамонина с фланга, но получилось плечом пробить — мимо ворот.
74-я минута. «Рубин» перевел игру на половину поля «Родины» и выискивает варианты для обострения атаки.
69-я минута. Так у «Локомотива» и не получается ничего толкового в атаке придумать. «Ростов» переигрывает по всем фронтам железнодорожников.
53-я минута. «Ростов» в атаке заставляет прессингом ошибаться «Локомотив». Сколько же у них сил сегодня.
51-я минута. Комаров в штрафной получил мяч, убрал защитника и пробил, но Ньямси в подкате успел накрыть этот удар.
Второй тайм
46-я минута. Возвращаемся на поле, Чистяков и Мухин выходят у «Ростова» вместо Мелехина и Прохина. А у «Локомотива» Бакаева и Телеляева заменили Ненахов и Чевардин.
40-я минута. «Локомотив» перехватил мяч и убежал в контратаку, но не дали в конце концов пробить Телеляеву.
«Ростов» забивает второй гол
35-я минута. ГОООЛ! Чебураков! Азнауров освободился на левом фланге и простралил на дальнюю штангу, Погостнов в подкате не смог прервать эту передачу, и Чебураков спокойно замкнул в касание.
30-я минута. «Локомотив» перевел игру на пловину поля соперника, но не получается обострить в штрафную.
29-я минута. Бакаев вспылил после очередного единоборства и получил за неспортивное поведение желтую карточку.
17-я минута. Михайлов получил мяч около чужой штрафной и пытался пробить, но не дали ему это сделать.
12-я минута. Полностью мяч на половине поля «Локомотива» сейчас, но мало что получается с обострением у «Ростова».
6-я минута. Угловой заработал «Локомотив», Бакаев подал дважды подряд, но легко защитники ростовчан отбились.
«Ростов» забил гол
2-я минута. ГОООЛ! Азнауров уже забил «Локомотиву»! Телеляев ощибся с пасом назад вратарю, Азнауров перехватил и покатил мимо голкипера.
Составы на матч «Локомотив» — «Ростов»
«Локомотив»: Лантратов, Телеляев, Ньямси, Погостнов, Самороковский, Еремеев, Раков, Щетинин, Бакаев, Голубев, Дронов.
«Ростов»: Голиков, Мелехин, Семенчук, Прохин, Бабакин, Лангович, Михайлов, Комаров, Шанталий, Азнауров, Чебураков.
Кто не сыграет в матче «Локомотив» — «Ростов»
У «Локомотива» из-за перебора карточек не примут участие в матче Джикия и Фассон.
У «Ростова» не смогут сыграть травмированные Жбанов и Игнатов
«Рубин» — «Родина» и «Локомотив» — «Ростов»: предыдущие матчи
В матче первого круга «Родина» разгромила «Рубин» со счетом 5:0. Дублем отметился Абдусаламов, по голу забили Егорычев, Гарибян и Максименко. Теперь казанцы постараются взять реванш.
«Ростов» переиграл «Локомотив» в матче первого круга со счетом 1:0, благодаря голу Комарова с пенальти в концовке второго тайма.
Где смотреть трансляции матчей
Матч «Рубин» — «Родина» в прямом эфире покажет телеканал «Матч». Начало трансляции — в 20.15. А матч «Локомотив» — «Ростов» покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — в 20.25. «СЭ» проведет текстовый онлайн этих игр.
Дата, место и время начала матчей
Матч «Рубин» — «Родина» состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». А встреча «Локомотив» — «Ростов» пройдет на «РЖД Арене». Начало обеих игр — в 20.30.
В среду, 25 ноября, в групповом раунде Пути РПЛ Кубка России состоятся матчи 6 тура. В группе А казанский «Рубин» на своем поле примет московскую «Родину», а в группе D «Локомотив» дома сыграет с «Ростовом». Оба матча начнутся в 20.30.
«Рубин» после 5 туров занимает 3-е место в группе А с 4 очками. У «Родины» пока 3 очка и последнее место в группе. В матче друг с другом решится, кто займет третью строчку и продолжит борьбу в Пути регионов.
«Ростов» заранее обеспечил себе первое место в группе D. После 5 туров у него 12 очков, и никто его уже не догонит. «Локомотив» с 3 очками занимает последнее место, и даже в случае победы в основное время не поднимется выше.
«СЭ» будет подробно следить за обоими матчами в текстовой трансляции. Присоединяйтесь!