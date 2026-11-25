В среду, 25 ноября, в групповом раунде Пути РПЛ Кубка России состоятся матчи 6 тура. В группе А казанский «Рубин» на своем поле примет московскую «Родину», а в группе D «Локомотив» дома сыграет с «Ростовом». Оба матча начнутся в 20.30.

«Рубин» после 5 туров занимает 3-е место в группе А с 4 очками. У «Родины» пока 3 очка и последнее место в группе. В матче друг с другом решится, кто займет третью строчку и продолжит борьбу в Пути регионов.

«Ростов» заранее обеспечил себе первое место в группе D. После 5 туров у него 12 очков, и никто его уже не догонит. «Локомотив» с 3 очками занимает последнее место, и даже в случае победы в основное время не поднимется выше.

«СЭ» будет подробно следить за обоими матчами в текстовой трансляции. Присоединяйтесь!