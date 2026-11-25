«Ахмат» — «Краснодар»: турнирные расклады

«Краснодар» уже обеспечил себе выход в плей-офф пути РПЛ. Только вопрос, с какого места «быки» пройдут дальше — после пяти туров они имели минимальное преимущество над московским «Динамо». Чтобы остаться на первом месте и не оглядываться на матч динамовцев и «Факелом», а он пройдет в четверг, «Краснодару» нужно победить «Ахмат» в основное время или в серии пенальти.

Сам «Ахмат» пока в группе идет последним и ведет борьбу с «Факелом» за третье место. После пяти туров у грозненцев минимальное отставание, но есть преимущество по личным встречам при равенстве очков. То есть команде Ролана Гусева нельзя проигрывать «Краснодару» и основное время и следует надеяться на осечку «Факела» в матче с «Динамо».