Live
Сегодня, 19:55
«Ахмат» уступил «Краснодару», «Динамо» Мх разгромило «Балтику»: онлайн-трансляция матчей Кубка России
Игры пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Ахмат» уступил «Краснодару», а махачкалинское «Динамо» разгромило «Балтику» в матчах 6-го тура группового турнира FONBET Кубка России.
За матчами «Рубин» — «Родина» и «Локомотив» — «Ростов» можно следить в отдельной трансляции.
Где смотреть трансляции матчей пути РПЛ Кубка России
Федеральный телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет матч «Ахмат» — «Краснодар». Трансляцию игры «Динамо» Мх — «Балтика» проведет тематический канал «Матч Премьер».
«Ахмат» крупно проиграл «Краснодару» и вылетел из Кубка России
90+4-я минута. Окончен матч в Грозном, где хозяева уступили «Краснодару» со счетом 0:3. По мячу забили Дмитрий Воробьев, Кристиан и Джон Кордоба. У «Ахмата» осталось пять очков, команда Ролана Гусева финишировала последней в группе и вылетела из турнира. «Краснодар» набрал 13 очков и забронировал за собой первую позицию. Да, для Гусева это первое поражение в качестве главного тренера «Ахмата».
Кордоба сделал крупным преимущество «Краснодара» в матче с «Ахматом»
87-я минута. ГООЛ! 3:0 ведет «Краснодар». В Грозном уже все ясно. Кордоба забил из штрафной. Джону дали спокойно принять мяч и ударить по воротам — от Цаке произошел гол.
85-я минута. Между Самородовым и Оласой вспыхнул небольшой конфликт. Обменялись парой ласковых и желтыми карточками.
Кристиан удвоил преимущество «Краснодара» в матче с «Ахматом»
82-я минута. ГОООЛ! 2:0 — повели гости. Уткин забросил мяч на дальнюю штангу, Шелия не дотянулся, а Кристиан замкнул.
81-я минута. Падение Мелкадзе в чужой штрафной — пенальти нет. Но состоялся удар — Цаке в дальний угол не закрутил.
76-я минута. Оздоева сбили на подступах чужой штрафной. Право на опасный стандарт заработали гости.
73-я минута. Кордоба энергично разминается на бровке. Похоже, выйдет на концовку. Нервную концовку.
72-я минута. Уткин из выгодной позиции не попал в ближний угол. Еще и Келиано сбил ему дыхание.
66-я минута. Опять Воробьев был близок к дублю. Ему Вахания оставлял мяч, но защитники успели помешать Дмитрию.
64-я минута. Воробьев справа проник в штрафную и бил при сопротивлении защитника — выше ворот. Это был шанс!
63-я минута. Оласа теперь стал капитаном краснодарцев. Один из самых опытных в составе краснодарцев.
61-я минута. Вахания готовится к выходу на поле. Нужно освежить игру гостям, а то соперников поддавливает.
59-я минута. Теперь-то плотный удар Садулаева состоялся — немного выше перекладины полетел мяч.
56-я минута. Закипают страсти в этой игре. Хозяева предъявляют недовольство рефери — мол, касание руки было в штрафной гостей.
54-я минута. Оласа какое-то время провел на газоне. По подбородку получил в результате борьбы. Без штрафных санкций.
53-я минута. Шанс был у Максути, которому позволили в штрафной развернуться с мячом. Не попал в створ футболист хозяев.
52-я минута. Касинтура решился на удар в результате контратаки — Корякин отбил перед собой, но Максути добить не позволили.
51-я минута. Адамову показали желтую карточку за несогласие с решением арбитра. Лишние эмоции.
50-я минута. Уткин выполнил подачу на ближнюю штангу с углового — грозненцы без проблем отбились.
48-я минута. Отмечаем сильный, но все-таки неточный удар Буркина с метров 25-ти. Левее створа пролетел мяч.
47-я минута. Замены состоялись в перерыве, причем в составе обеих команд. В частности, Касинтура и Самородов вышли у хозяев.
«Краснодар» после первого тайма обыгрывает «Ахмат»
45+2-я минута. 1:0 — итог первого тайма в Грозном. Равный футбол. Возможно, гости были более нацеленными на ворота. Грозненцам нужно усилить атаку. В частности, напрашивается появление Касинтуры и Мелкадзе.
44-я минута. Падение Адамова в чужой штрафной после контакта с Оздоевым. Если и был криминал, ВАР включится в игру. Пока о пенальти речь не идет.
42-я минута. Очень не хватает хозяевам для цепкости в центре поля Касинтуры. Словом, напрашиваются в перерыве замены.
40-я минута. Оздоев на чужой половине поля при попытке отбора сбил Максути. Это достаточно больно. Похоже, карточки не будет.
39-я минута. Качественный обводящий удар в исполнении Садулаева — едва в правую девятку не попал.
36-я минута. Отсутствие взаимопонимания у гостей. Оздоев закидывал мяч по правой бровке — партнер не прочитал.
33-я минута. Опасно! Конате бил из штрафной — попал в защитника, потом добавлял Максути — неточно.
31-я минута. То ли бил в дальний угол, то ли простреливал Гусейнов — в любом случае соперник перехватил.
29-я минута. Гусейнов упал около чужой лицевой после стыка с Келиано. Судья фол не зафиксировал.
27-я минута. Опасно! Корякин отбил мяч после дальнего удара Келиано, а Пальцев не позволил добить Максути. Впрочем, похоже, был офсайд.
26-я минута. Аккуратно нужно действовать Гусейнову, ведь у него уже карточка есть. Сейчас он сфолил на Богосавце.
25-я минута. Садулаев набирал скорость на чужой половине поля, но далеко от себя отпустил мяч. Тормена успешно сыграл в отборе.
23-я минута. Краснодарцы допустили потерю на своей половине поля. Хозяевам не удалось довести комбинацию до удара.
22-я минута. Достаточно энергично краснодарцы перепасовываются в центре поля. Гости в последние минуты владеют территорией.
20-я минута. Буркин выбрался на ударную позицию, но по центру, с метров 20-ти, выстрелил левее створа.
17-я минута. У Батчи поехала нога во время атаки — технический брак. Вероятная причина — качество газона.
14-я минута. Пальцев перевел мяч за лицевую после прострела Садулаева. Второй угловой за матч заработали хозяева.
Воробьев открыл счет в матче «Краснодара» с «Ахматом»
10-я минута. ГОООЛ! 1:0 — повели гости. Петров разогнал атаку, затем ее продолжил Уткин, который в чужой штрафной нашел Воробьева. Тот забил с левой ноги.
8-я минута. Конате при попытке преуспеть в отборе сфолил на Буркине. Фол около штрафной гостей.
5-я минута. Краснодарцы налаживают контроль мяча. Пас из глубины сделал Пальцев — Цаке перевел за боковую.
3-я минута. Грозненцы продолжают давить. Садулаев пытался пробить с центра штрафной в касание — соперники заблокировали.
2-я минута. Хозяева бойко начали и заработали угловой. Садулаев сделал подачу на ближнюю штангу, есть удар — мимо.
«Ахмат» — «Краснодар»: стартовые составы
Стартовый состав хозяев: Шелия, Адамов, Богосавац, Ибишев, Цаке, Келиано, Щетинин, Садулаев, Исмаэл, Конате, Максути.
Стартовый состав гостей: Корякин, Пальцев, Петров, Гонсалес, Тормена, Оздоев, Уткин, Буркин, Батчи, Гусейнов, Воробьев.
«Ахмат» — «Краснодар»: личные встречи
Последние очные матчи складываются в пользу «быков». Они идут на серии из пяти побед в официальных встречах — четыре одержаны в РПЛ (3:1, 2:0, 1:0 и 1:0) и одна в Кубке России (1:1, 5:4 — по пенальти).
«Ахмат» — «Краснодар»: турнирные расклады
«Краснодар» уже обеспечил себе выход в плей-офф пути РПЛ. Только вопрос, с какого места «быки» пройдут дальше — после пяти туров они имели минимальное преимущество над московским «Динамо». Чтобы остаться на первом месте и не оглядываться на матч динамовцев и «Факелом», а он пройдет в четверг, «Краснодару» нужно победить «Ахмат» в основное время или в серии пенальти.
Сам «Ахмат» пока в группе идет последним и ведет борьбу с «Факелом» за третье место. После пяти туров у грозненцев минимальное отставание, но есть преимущество по личным встречам при равенстве очков. То есть команде Ролана Гусева нельзя проигрывать «Краснодару» и основное время и следует надеяться на осечку «Факела» в матче с «Динамо».
«Балтика» проиграла махачкалинскому «Динамо» и отправилась в путь регионов
90+4-я минута. Окончен матч и в Каспийске, где казалось бы немотивированное махачкалинское «Динамо» переиграло «Балтику» со счетом 3:0. По мячу забили Ражаб Магомедов, Муталип Алибеков и Владимир Хубулов. «Динамо» одержало первую победу в турнире, набрало четыре очка и финишировало последним в группе. Для махачкалинцев турнир окончен. У «Балтики» осталось шесть очков, она осталась третьей и теперь будет играть в пути регионов. В плей-офф пути РПЛ отправились «Зенит» (17 очков) и «Крылья Советов» (девять).
Хубулов сделал крупным счет в матче махачкалинского «Динамо» с «Балтикой»
86-я минута. ГООЛ! Также счет 3:0 стал в Каспийске. Хозяева сегодня в ударе, а Талалаев в шоке. Кстати, он желтую карточку получил за эмоции по ходу тайма.
Алибеков удвоил преимущество махачкалинского «Динамо» в матче с «Балтикой»
53-я минута. ГОООЛ! 2:0 — махачкалинцы упрочили свое преимущество. Алибеков забил после подачи углового. Похоже, калининградцы отправятся в путь регионов.
46-я минута. В Каспийске также стартовал второй тайм. Ждем более активных действий от команды Андрея Талалаева.
«Балтика» после первого тайма проигрывает махачкалинскому «Динамо»
45+2-я минута. 0:1 — калининградцы неожиданно после первого тайма проигрывают немотивированному махачкалинскому «Динамо». Впрочем, нельзя забывать о солидных призовых за победу и престиже клуба. Евсеев просто так играть не позволит.
Магомедов открыл счет в матче махачкалинского «Динамо» с «Балтикой»
30-я минута. ГОООЛ! 1:0 — хозяева повели. Вот и немотивированные динамовцы! Задача у калининградцев осложняется. Магомедов забил с 11-метровой отметки, при этом Кукушкин почти достал мяч.
18-я минута. Карабашев потащил опасный удар. Это Порохов бил в касание рядом с ближней штангой.
1-я минута. Началась и игра в Каспийске. Там, напомним, немотивированное «Динамо» принимает «Балтику», которой нужно побеждать за основные 90 минут.
«Динамо» Мх — «Балтика»: стартовые составы
Стартовый состав хозяев: Карабашев, Махамаджонов, Кагермазов, Ахмедов, Александров, Смелов, Джабраилов, Лесовой, Магомедов, Зинович, Миро.
Стартовый состав гостей: Кукушкин, Чивич, Варатынов, Ива, Кирш, Беликов, Мамедов, И. Петров, М. Петров, Порохов, Оффор.
«Динамо» Мх — «Балтика»: личные встречи
В истории российского футбола команды провели восемь официальных матчей. У калининградцев перевес — две победы в РПЛ и Первой лиге, а также один выигрыш в Кубке страны. Четыре раза соперники играли вничью. У «Динамо» одна победа, причем она одержана в последней встрече команд — 8 ноября 2026-го в Калининграде на уровне РПЛ (1:0).
Динамо» Мх — «Балтика»: турнирные расклады
Мотивация «Балтики» на последний тур — опередить «Крылья Советов» и пройти в путь РПЛ со второго места в группе. Отставание от волжан составляет три очка. В случае победы над махачкалинским «Динамо» калининградцы поравняются по очкам с самарцами и окажутся выше них в таблице за счет личных матчей. Махачкалинское «Динамо» ранее потеряло шансы на продолжение борьбы за трофей.
Место и время начала кубковых матчей «Ахмат» — «Краснодар» и «Динамо» Мх — «Балтика»
«Ахмат» и «Краснодар» стартуют в Грозном на «Ахмат Арене» в 18.00 по московскому времени. Параллельно в Каспийске на «Анжи Арене» махачкалинское «Динамо» начнет матч с «Балтикой».
В среду, 25 ноября, «Ахмат» сыграет с «Краснодаром», а махачкалинское «Динамо» встретится с «Балтикой» в шестом туре Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
«Краснодар» уже вышел в четвертьфинал пути РПЛ. Но для гарантированного первого места в группе В команде Мурада Мусаева нужно обыгрывать «Ахмат», причем достаточно победы в серии пенальти. Однако грозненцы мотивированы не меньше. Им для продолжения борьбы за трофей нужно самим набирать очки в матче с «Краснодаром» и рассчитывать на осечку «Факела» в четверг в игре с московским «Динамо».
«Динамо» махачкалинское уже потеряло шансы даже на путь регионов, но оно может подставить подножку «Балтике». Команда Андрея Талалаева идет третьей, однако в случае победы в основное время займет второе место в группе С.
«СЭ» будет подробно следить за матчами в Грозном и Каспийске. Присоединяйтесь!