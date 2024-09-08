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Жеребьевка 4-го раунда Пути регионов Кубка России: «Урал» сыграет со «СКА-Хабаровском», «Амкал» — с «Аланией»

Алина Савинова
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В воскресенье, 8 сентября, состоялась жеребьевка 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России-2024/25.

Матчи этой стадии пройдут с 24-го по 26-е число. В них сыграют победители 3-го раунда и представители Мелбет-Первой лиги.

Вылетевший по итогам прошлого сезона в ФНЛ «Урал» примет на своем поле «СКА-Хабаровск». «Сочи» отправится в гости к команде «Кубань Холдинг». «Уфа» сыграет против «Волгаря», «Торпедо» — против КАМАЗа, а медийный клуб «Амкал» встретится с «Аланией».

Итоги жеребьевки:

«Знамя Труда» — «Арсенал»

«Кубань Холдинг» — «Сочи»

«Спартак Кострома» — «Енисей»

«Волгарь» — «Уфа»

КАМАЗ — «Торпедо»

«Челябинск» — «Тюмень»

«Волга Ульяновск» — «Ротор»

«Композит» — «Нефтехимик»

«Амкар» — «Черноморец»

«Машук-КМВ» — «Родина»

«Амкал» — «Алания»

«Химик» — «Чайка»

«Урал» — «СКА-Хабаровск»

«Орел» — «Сокол»

Кубок России по футболу сезон-2024/25: новости, расписание и результаты матчей

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