Тесленко — о победе над «Уралом»: «После двух забитых голов немного расслабились»

Защитник «Рубина» Егор Тесленко прокомментировал победу в матче Кубка России против «Урала» (2:1).

— Делаем акцент на стандарты, тренируем стандарты, — приводит слова Тесленко «РБ Спорт». — У нас это получается.

— Сыграли в схеме с двумя центральными защитниками. Было ли трудно перестроиться?

— Хорошая схема. Для нас нет проблемы поменять ее. Если тренер видит так, то мы так и сыграем.

— Насколько победа сегодня необходима команде в психологическом плане?

— Да, это важная победа для нас. Думаю, команда получила толчок. Для нас это очень важно.

— После 2:0 у «Урала» стало появляться много моментов. Почему так вышло?

— После двух забитых мячей немного расслабились. Думали, что игра уже сделана. Мне так кажется. Возможно, так было. Но потом, когда мы пропустили гол, поняли, что надо опять забирать инициативу.

«Рубин» одержал первую победу в этом розыгрыше Кубка страны и набрал 3 очка в группе B. «Урал» также имеет на счету 3 очка.

В следующем кубковом матче «Рубин» примет «Ростов» 20 сентября, «Урал» дома сыграет с «Локомотивом» тоже 20 сентября.