Йевтич потерял сознание в матче со «СКА-Хабаровском». Футболист пришел в чувства, но его уносили с поля на носилках
10:40
Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич был вынужден покинуть поле еще в первом тайме матча Кубка России против «СКА-Хабаровска».
На 22-й минуте встречи хавбек казанского клуба получил локтем в лицо от нападающего хабаровчан Владислава Брагина и упал на газон с разбитым носом, информирует пресс-служба «Рубина». У футболиста открылось рассечение. На поле вышли врачи, однако после длительной паузы швейцарец рухнул на поле без сознания, но затем был приведен в чувство медиками.
Футболиста заменил Дмитрий Тарасов, Йевтич покинул поле на носилках.
Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд
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