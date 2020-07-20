Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи на пресс-конференции заявил, что ВАР не должен был вмешиваться в эпизод матча 1/2 финала Олимп-Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1), когда в штрафной хозяев произошла борьба между Юрием Жирковым и Александром Соболевым.

— Футбол — контактный спорт, — сказал Кашшаи. — Мы анализировали этот момент. Это работа судьи: определять было нарушение или нет. Был проведен анализ. В таких моментах надо наказывать, если было нарушение. Работа судьи — различать эти моменты во время матча. Иногда бывают ошибки, когда судья не наказывает игрока за фол или наоборот. Не могу пообещать, что такого не произойдет в будущем. Всегда будет повод для обсуждений. ВАР не должен был вмешиваться в эпизоде с Жирковым и Соболевым. Так как не было допущено явной ошибки.

После матча я выслал данный фрагмент десяти судьям в Европе. Из 10 человек ни один не сказал, что назначил бы пенальти в такой ситуации. Полностью поддерживаю решение арбитра. (Наталья Юрина)