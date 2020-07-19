Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Все матчи Кубка России: расписание и трансляции

12:55
Сетка Олимп-Кубка России. Фото "СЭ"
Сетка Олимп-Кубка России. Фото "СЭ"
Теги:

Сегодня, 19 июля, состоятся полуфинальные матчи Олимп-Кубка России.

«Урал» — «Химки» (13.00)

Следить за матчем вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Химки»

Урал — Химки

«Зенит» — «Спартак» (18.30)

Следить за матчем вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Спартак»

Зенит — Спартак

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир