Все матчи Кубка России: расписание и трансляции
12:55
Сегодня, 19 июля, состоятся полуфинальные матчи Олимп-Кубка России.
«Урал» — «Химки» (13.00)
Следить за матчем вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Урал» — «Химки»
«Зенит» — «Спартак» (18.30)
Следить за матчем вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Зенит» — «Спартак»
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