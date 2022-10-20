Городовой о борьбе с «Зенитом» за выход из группы в Кубке России: «Можно играть со всеми, мы это уже доказали»

Вратарь «Факела» Алексей Городовой оценил шансы команды на выход в плей-офф Кубка России.

— У «Факела» все еще есть математические шансы выйти с третьего места из группы, если обыграть «Зенит» в следующем матче.

— Думаю, придет полный стадион, будет крутой ажиотаж. Будут глаза гореть и у нас, и у болельщиков. Насчет «Зенита» не знаю, но думаю, тоже. Они сейчас идут на третьем месте, хотят вернутся повыше к «Спартаку». Можно играть со всеми, мы это уже доказали. Будем выходить и стараться показать свой футбол.

«Факел» потерпел четвертое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка России. Команда идет на последнем, четвертом, месте в группе B. «Зенит» с 3 очками в 3 матчах занимает третью строчку, которая позволяет попасть в плей-офф Пути регионов.