Москалев — о драке между игроками «Спартака» и «Зенита»: «То, что случилось, было неожиданностью для арбитров»

Футбольный арбитр Владимир Москалев высказался о массовой драке в кубковом матче между футболистами «Зенита» и «Спартака».

«В процессе дерби градус напряжения временами повышался, но мне удавалось сохранять контроль. Нужно понимать, что у команд давняя история противостояния, в матче этих соперников эмоции всегда на максимальном уровне, градус зашкаливает. Для судьи работать на таком матче, с одной стороны, большая честь, но с другой — огромная ответственность.

В течение всех 90 минут нашей бригаде удавалось контролировать действия футболистов, при этом сохраняя высокое напряжение. В данном матче сложилась уникальная ситуация. Самый значимый инцидент в игре произошел после финального свистка, когда, по идее, все эмоции футболистов должны стихнуть. Поэтому то, что случилось, было полной неожиданностью как для арбитров, так и для всех участников матча. Это уникальная ситуация, которую мы подробно разобрали на сборе, и теперь все мы будем готовы к такого рода событиям на футбольном поле», — приводит RT слова Москалева.

Инцидент произошел в матче 6-го тура групповой стадии FONBET Кубка России «Спартак» — «Зенит» (0:0, пенальти — 4:2). В конце основного времени встречи на поле возникла потасовка между игроками обеих команд.

По итогам драки контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал футболистов «Зенита» Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса, а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона из «Спартака» на шесть кубковых матчей.