Виктор Гончаренко: «Все помнят, как сложно было играть во Владикавказе»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Аланией» (3:1) в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России.

— Понравилась атмосфера, которая была на стадионе, — цитирует официальный сайт клуба Гончаренко. — Мы ее и ожидали. Все помнят, насколько сложно было здесь всем играть, когда «Алания» выступала в премьер-лиге. Очень эмоциональная встреча. Мы понимали, что для «Алании» это может быть матч года. Они сейчас в хорошем тонусе, одержали в своей лиге несколько побед подряд. Мы исходили из того, что некоторым футболистам надо было дать игровую практику, кому-то предоставить отдых, но пройти в следующую стадию, что удалось. При счете 2:1 еще висело напряжение, но после третьего гола игра успокоилась.

— «Алании» удалось чем-то вас удивить?

— Может, было много длинных передач, что не совсем просматривалось в их предыдущих матчах. Но наши нападающие хорошо прессинговали тройку их центральных защитников, поэтому они сбились на длинные забросы и подборы. В такой ситуации при любом касании и падении народ на трибунах кричит, что прибавляет сил домашней команде.

Алания — ЦСКА

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