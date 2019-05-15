Валерий Карпин: "Видели скамейку "Ростова"? Кого там выпускать?"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил на пресс-конференции после матч 1/2 финала Олимп-Кубка России с "Локомотивом" (0:2), что доволен самоотдачей игроков, а также ответил на вопрос о заменах.

- Сегодня для вас был, наверное, матч года. Что пошло не так?

- Ничего не пошло не так. Проиграли. Результат не так.

- Возможно, болельщики ждали большей самоотдачи?

- С ней как раз проблем не было. Надо поблагодарить ребят. Им только слова благодарности за самоотдачу.

- Почему при проигрышном счете вы отложили замены на середину второго тайма?

- На какую середину? Шомуродов вышел на пятьдесят какой-то минуте (на самом деле на 62-й прим. "СЭ"). Калачев минут за двадцать пять. Калачев что - готов играть больше? Скамейку нашу видели? Кого там выпускать?

- А Шомуродов тоже не вытягивает полный матч?

- Его как-то выпускали в основе. Играл в основе с "Оренбургом" - и что? И ничего.

- Почему не рискнули сыграть в три форварда, выпуская Шомуродова?

- А Ионов мог продолжать игру?

- Что за странная ситуация с последней заменой - почему не вышел Мевля?

- Надо было выпускать русского по лимиту, а не легионера.

- То есть кто-то обсчитался на скамейке?

- Кто-то обсчитался. (Юрий Плохотниченко)