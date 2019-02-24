Валерий Карпин: "35 тысяч зрителей - лучший ответ на вопрос о том, стоило ли переносить матч"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил на пресс-конференции после ответного четвертьфинального матча Олимп-Кубка России с "Краснодаром" (1:0), что матч нельзя было переносить.

– Вам помогло то, что "Краснодар" не добился переноса игры, или "Ростов" сильнее "Краснодара"?

– Сильнее мы были сегодня с 19 до 21 часов. Все остальное это лирика.

– То есть для вас было принципиально играть именно сегодня?

– В конце января это уже принципиально. В конце ноября я просил сменить дату – мы тоже не очень хотели играть в феврале в мороз. Но в ноябре это никого не интересовало, а потом в январе вдруг проснулись. Нам уже прислали бумагу о дате матча, мы сразу начали продажу билетов.

Мы из-за этой игры на неделю раньше обычного вышли из отпуска. В январе что-то переносить уже поздно. Сегодня пришло 35 тысяч зрителей – прекрасный результат для такой погоды и лучший ответ на вопрос, стоило ли сдвигать матч с выходных. (Юрий Плохотниченко)

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