Вадим Карпов: «В кубковом матче Ребров и Ещенко напали на меня ни за что»
Защитник ЦСКА Вадим Карпов в интервью «СЭ» рассказал о потасовке в четвертьфинальном матче кубка России против «Спартака».
— Там Ребров и Ещенко напали на меня ни за что. Какая-то ерунда была. Мариу правильно сказал, что они хотели сбить с толку. Это такой психологический трюк, они уже опытные игроки.
После основного времени четвертьфинального матча Кубка России-2019/20 против «Спартака» (2:3 доп. время) Артем Ребров и Андрей Ещенко вступили в конфликт с Карповым, который перерос в потасовку между игроками красно-белых и красно-синих.
? Страсти в перерыве матча #СпартакЦСКА— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 4, 2020
? Впереди ещё два дополнительных тайма! Будет ли серия пенальти?
? #СпартакЦСКА на МАТЧ ТВ
? Онлайн ? https://t.co/Na5bfWEfzA..
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/3wIPaRyJD6
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