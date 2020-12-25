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Вадим Карпов: «В кубковом матче Ребров и Ещенко напали на меня ни за что»

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Защитник ЦСКА Вадим Карпов в интервью «СЭ» рассказал о потасовке в четвертьфинальном матче кубка России против «Спартака».

— Там Ребров и Ещенко напали на меня ни за что. Какая-то ерунда была. Мариу правильно сказал, что они хотели сбить с толку. Это такой психологический трюк, они уже опытные игроки.

После основного времени четвертьфинального матча Кубка России-2019/20 против «Спартака» (2:3 доп. время) Артем Ребров и Андрей Ещенко вступили в конфликт с Карповым, который перерос в потасовку между игроками красно-белых и красно-синих.

Полностью интервью с Вадимом Карповым читайте — здесь

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