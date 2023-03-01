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Сегодня, 22:33

В «Динамо» готовы к любому сопернику в Пути регионов FONBET Кубка России

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после ничьей в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России от «Крыльев Советов» (1:1) поздравил соперника с выходом в следующую стадию, передает корреспондент «СЭ» Дарья Алексеева.

Самарская команда прошла московскую благодаря победе в первой игре со счетом 2:1. Бело-голубые продолжат турнир в Пути регионов.

— Что не получилось?

— Выиграть и пройти дальше. Команда старалась. «Крылья» играли хорошо, мы их поздравляем с проходом в следующую стадию. Будем идти через Путь регионов, играть. Конечно, мы могли сыграть лучше, но будем делать выводы, анализировать игру.

— Думали уже о том, с кем бы хотели сыграть?

— Как я понимаю, там четыре клуба, которые играли на предыдущей стадии. Хотели бы сыграть с «Зенитом»? Посмотрим, жребий решит. Мы готовы к любому сопернику.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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