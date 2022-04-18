В «Алании» ожидают приезд около 500 болельщиков «Зенита» на матч БЕТСИТИ Кубка России

Владикавказская «Алания» ожидает приезд примерно 500 болельщиков «Зенита» на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«По информации «Зенита», должны приехать чуть больше 500 человек. Наш клуб готовится к аншлагу на стадионе, поэтому, естественно, будут силы правопорядка организовывать контроль. Помимо этого, еще служба безопасности будет оказывать содействие, различные охранные предприятия», — приводит слова пресс-служба клуба ТАСС.

Также «Алания» рассчитывает, что на матче с «Зенитом» будет восемь тысяч болельщиков владикавказской команды.

«Да, это выезд, добираться в Грозный чуть больше часа, при этом мы все равно ждем тысяч восемь хотя бы болельщиков «Алании», учитывая, что стадион вмещает 10 600 человек», — добавили в пресс-службе.

Матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Аланией» и «Зенитом» пройдет 20 апреля на стадионе имени Билимханова в Грозном и начнется в 17.00 мск.