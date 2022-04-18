Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 18:34

В «Алании» ожидают приезд около 500 болельщиков «Зенита» на матч БЕТСИТИ Кубка России

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Владикавказская «Алания» ожидает приезд примерно 500 болельщиков «Зенита» на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«По информации «Зенита», должны приехать чуть больше 500 человек. Наш клуб готовится к аншлагу на стадионе, поэтому, естественно, будут силы правопорядка организовывать контроль. Помимо этого, еще служба безопасности будет оказывать содействие, различные охранные предприятия», — приводит слова пресс-служба клуба ТАСС.

Также «Алания» рассчитывает, что на матче с «Зенитом» будет восемь тысяч болельщиков владикавказской команды.

«Да, это выезд, добираться в Грозный чуть больше часа, при этом мы все равно ждем тысяч восемь хотя бы болельщиков «Алании», учитывая, что стадион вмещает 10 600 человек», — добавили в пресс-службе.

Матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Аланией» и «Зенитом» пройдет 20 апреля на стадионе имени Билимханова в Грозном и начнется в 17.00 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/14405007

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Зенит
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Ничего личного, просто бизнес. Новые американцы все-таки приехали играть в Россию
Братьев Старостиных обвиняли в антисоветской пропаганде и денежной растрате. Все были репрессированы, а Николая спас и вернул в футбол Сталин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ветеран ЦСКА о предстоящем дерби: «Отдаю предпочтение «Спартаку»

«Спартак» — это команда среднего класса. Нет ожидания победы». Пресняков-старший о дерби
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости